Иван Грибов: Признание действий нацистов геноцидом увековечит память советских воинов

Признание действий нацистов геноцидом - это не только логический итог проводимых еще в XX веке судебных процессов, но и увековечение памяти советских воинов. Об этом сказал прокурор Псковской области Иван Грибов на судебном заседании о признании геноцидом преступлений нацистов в Псковской области сегодня, 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Все это создает угрозу безопасности отношений стран Европейского союза и России, заключил представитель обвинения.
В завершение прений Иван Грибов, основываясь на 45, 264 и 268 статьях Гражданско-процессуального кодекса РФ попросил признать действия нацистов на территории Псковской и Великолукской (ныне - Псковской) областей военными преступлениями и преступлениями против человечества, что ранее утвердил Нюрнбергский процесс и Генеральная Ассамблея ООН.