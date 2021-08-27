Общество

Иван Грибов: Признание действий нацистов геноцидом увековечит память советских воинов

Признание действий нацистов геноцидом - это не только логический итог проводимых еще в XX веке судебных процессов, но и увековечение памяти советских воинов. Об этом сказал прокурор Псковской области Иван Грибов на судебном заседании о признании геноцидом преступлений нацистов в Псковской области сегодня, 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Со времен Великой Отечественной войны не прекращается отрицание исторической правды даже теми странами Европы, которые пострадали в войне. Кроме того, многие сравнивают режимы советского строя и нацистской Германии и отрицают, что СССР больше других стран пострадал в годы войны», - подчеркнул прокурор.

Все это создает угрозу безопасности отношений стран Европейского союза и России, заключил представитель обвинения.

В завершение прений Иван Грибов, основываясь на 45, 264 и 268 статьях Гражданско-процессуального кодекса РФ попросил признать действия нацистов на территории Псковской и Великолукской (ныне - Псковской) областей военными преступлениями и преступлениями против человечества, что ранее утвердил Нюрнбергский процесс и Генеральная Ассамблея ООН.