В «Псковских тепловых сетях» продолжают подготовку к вакцинации от COVID-19

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» продолжает подготовку к вакцинации сотрудников от коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
Затем начнется первая фаза прививочной кампании. «Мы не устанем повторять, что купить в наше время можно многое: образование, место в обществе, некоторые должности, но вот место около котла или за рулем специализированной техники купить не получится, допуск к работам такого рода очень трудно получить. Каждый из наших коллег – это "штучный товар", если говорить языком экономиста. Самое дорогое, что есть у нашего предприятия – это не котлы и агрегаты, не многомиллионная техника – это наши сотрудники, и именно для их безопасности мы все это и организовали», - рассказали в пресс-службе.
Предприятие «Псковские тепловые сети» благодарит за оказываемую поддержку администрацию города Пскова и главного врача Псковской городской поликлиники Галину Неваленную. «Именно благодаря нашей совместной работе все это и стало возможным», - добавили в пресс-службе.