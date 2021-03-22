Общество

В «Псковских тепловых сетях» продолжают подготовку к вакцинации от COVID-19

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» продолжает подготовку к вакцинации сотрудников от коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«За прошлую неделю мы смогли начать первый этап, и наши сотрудники стали сдавать кровь на антитела, - отметили на предприятии. - В результате 420 человек уже сдали анализы и ожидают их результатов. 420 человек за четыре дня - довольно неплохие темпы. Уверены, что к концу следующей недели мы сможем завершить этот этап».

Затем начнется первая фаза прививочной кампании. «Мы не устанем повторять, что купить в наше время можно многое: образование, место в обществе, некоторые должности, но вот место около котла или за рулем специализированной техники купить не получится, допуск к работам такого рода очень трудно получить. Каждый из наших коллег – это "штучный товар", если говорить языком экономиста. Самое дорогое, что есть у нашего предприятия – это не котлы и агрегаты, не многомиллионная техника – это наши сотрудники, и именно для их безопасности мы все это и организовали», - рассказали в пресс-службе.

Предприятие «Псковские тепловые сети» благодарит за оказываемую поддержку администрацию города Пскова и главного врача Псковской городской поликлиники Галину Неваленную. «Именно благодаря нашей совместной работе все это и стало возможным», - добавили в пресс-службе.