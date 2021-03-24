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Общество

Александр Котов о «Чистой воде», поправках в бюджет и важных законопроектах

25.03.2021 16:54|ПсковКомментариев: 1

На мартовской, 56-й по счету, сессии депутаты Псковского областного Собрания заслушали традиционные для начала года отчеты о деятельности УМВД РФ по Псковской области и Счетной палаты региона, рассмотрели предложенные исполнительной властью изменения в проекты законов, связанных с молодежной политикой, налоговыми льготами, денежными выплатами на детей в возрасте от трех до семи лет и еще ряд законопроектов, включая очередные изменения в Устав Псковской области и первые корректировки областного бюджета.

Важная и актуальная тема рассматривалась и на сегодняшнем парламентском часе - реализация программа «Чистая вода» в регионе. Председатель регионального парламента Александр Котов подвел итоги дискуссии, а также рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей о значимых законопроектах, принятых депутатами.

 

- Сегодняшняя сессия была очень насыщена различными отчетами. Можно сказать, что и парламентский час сегодня был посвящен отчету - по реализации проекта «Чистая вода» в Псковской области. О своей работе депутатам также доложили полиция и Счетная палата, были названы результаты независимой оценки ряда учреждений культуры, образования, социального обслуживания, учредителями которых является регион. Удовлетворен ли депутатский корпус этими отчетами, а главное качеством работы тех, кто отчитался о своей деятельности?

- Я считаю, по всем тем темам, которые были сегодня заслушаны в рамках отчетов и которые вы перечислили, ведется достаточно большая и продуктивная работа. Единственное, есть ряд пока не решенных до конца проблем, связанных с обеспечением населения чистой водой. И здесь в большей степени вопрос даже не в том, как организована работа профильного комитета органа исполнительной власти, а в том, что для достижения качественных результатов реализации программы «Чистая вода» нужны просто гигантские финансовые средства. Я думаю, что это понимают все, кто близко знаком с этой проблемой, включая депутатов Псковского областного Собрания.

Тем не менее, сегодня с удовлетворением об этом могу сказать, проблемы не остаются без внимания. Мы услышали, что профильный комитет хорошо владеет этим вопросом и собирается предпринять определенные шаги для того, чтобы, как минимум, две самые острые проблемы по этой теме решить. Одна из них - это проблема жесткости воды из подземного водозабора в Пскове и, соответственно, последующие проблемы с горячим водоснабжением в связи с тем, что добываемая из подземных источников вода после нагревания оседает в трубах и забивает теплообменники, а граждане испытывают перебои со снабжением горячей водой.

Вторая, не менее важная, а, может быть, даже более глобальная проблема - это обеспечение водой сельских населенных пунктов. Во многих из них на сегодняшний день требуют капитального ремонта линии водопровода, скважины, водонапорные башни, и сегодня мы услышали в докладе председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова, что соответствующие мероприятия уже предусмотрены, часть из них - уже в этом году, часть - в следующем.

Псковское областное Собрание обязательно в рамках парламентского часа продолжит ситуацию контролировать и, может быть, в конце текущего года мы уже заслушаем доклад о том, чего в итоге удалось добиться.

- То есть у депутатов появилась еще одна тема, которая требует держать руку на пульсе.

- Да, мы стараемся реагировать на все самые актуальные вопросы, которые волнуют жителей нашего региона. Я считаю, что проблема с чистой водой еще долгое время будет в повестке. Ведь в сельской местности это даже больше проблема не чистой воды как таковой, а проблема в принципе в обеспечении населения водой. Естественно, мы будем контролировать этот вопрос, как будем держать на контроле и другие темы, которые уже звучали (и не один раз) в рамках парламентского часа на наших заседаниях.

- Сегодня же депутаты рассмотрели первые поправки в бюджет Псковской области на текущий год и плановый двухлетний период. Изменения очень важные, ведь региональная казна «приросла» сразу на 3 млрд рублей.

- Действительно, как и предполагалось в конце прошлого года, в региональный бюджет уже поступают дополнительные финансовые средства из федерального бюджета. Объем финансирования у нас увеличивается почти на 3 миллиарда рублей. Из них 2,5 млрд рублей - это федеральные деньги и более 400 млн - это наши налоговые поступления. Таким образом продолжается плановая работа, которую ведет губернатор с правительством Российской Федерации, защищаются региональные проекты, которые финансируются в рамках нацпроектов за счет средств федерального бюджета. Поэтому сегодня мы можем рассчитывать на дополнительный и значительный объем денежных средств, которые к нам поступят в течение этого года.

В основном средства будут направлены на продолжение строительства Северного обхода. Также есть еще ряд источников финансирования мы сможем направить на приобретение лекарств, медицинского оборудования, оборудования для спортивных учреждений и так далее. По-прежнему мы рассчитываем на то, что в конечном итоге в результате поправок в течение года бюджет значительно увеличится и общий объем финансирования будет не меньше, чем в прошлом году, а по прогнозам объем финансирования у нас будет даже больше.

- Еще один интересный законопроект, который сегодня приняли депутаты регионального парламента, предоставляет муниципальным образованиям возможность кредитовать друг друга. Насколько это важный инструмент, а главное, насколько он актуален для Псковской области. Да, и есть ли у наших муниципалитетов деньги, чтоб их друг другу одалживать?

- Я считаю, что для Псковской области такие изменения в нашем областном законодательстве актуальны. Муниципальным образованиям в случае необходимости предоставляется возможность как заимствовать бюджетные кредиты, так и предоставлять их. Что касается вопроса наличия или отсутствия денег, то это всегда вопрос времени.

К слову, у нас иногда бывает такая ситуация, когда не только муниципальный район может предоставить бюджетный кредит сельскому или городскому поселению, но и наоборот. Например, поселение может предоставить бюджетный кредит муниципальному району. Это характерно для таких крупных муниципальных образований, которые у нас есть, например, в Псковском районе. Это, конечно, не повсеместная практика, но сама по себе возможность, которую сегодня мы предоставили областным законодательством, думаю, что в какой-то период времени вполне может быть использована.

- Псковское областное Собрание активно работает над совершенствованием налогового законодательства. Существует специальная рабочая группа, которая сейчас прорабатывает возможность предоставления льгот в беззаявительном порядке по транспортному налогу. Сегодня уже был принят законопроект, который стал результатом заседаний этой рабочей группы, но, я так понимаю, мы находимся пока, если и не в начале пути, то явно еще и не в его конце. Рабочая группа продолжит совершенствовать законодательство в этом направлении?

- Да, профильная рабочая группа еще продолжит эту работу вместе с региональным комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике. Если потребуется, к ее заседаниям будут привлечены дополнительно представители бизнеса, руководители наших предприятий и организаций. Здесь важно учитывать те предложения, которые поступают и в адрес Псковского областного Собрания. Если мы увидим, что у нас есть возможность помочь, мы обязательно будем это делать.

Беседовал Алексей Овчинников

Теги: #псковское областное собрание #налоги #бюджет #Чистая вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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