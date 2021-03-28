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Общество

Антон Минаков призвал псковичей не верить слухам о вакцине от COVID-19

29.03.2021 13:34|ПсковКомментариев: 0

Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков призвал жителей региона не поддаваться на спекуляции по поводу опасности российской вакцины от COVID-19. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«5 марта я получил второй компонент вакцины. К счастью, никаких последствий. Более того, привился фактически весь аппарат регионального отделения партии, наши помощники. Можно постучать по столу: ни у кого негативных последствий не было — максимум легкая слабость на следующий день». - рассказал гость студии.

У самого же Антона Минакова на следующий день после укола немного поднялась температура, но уже к вечеру он чувствовал себя хорошо.

«С большим удивлением читаю в интернете всякие ужасы про прививку, что люди чуть ли не умирают. Нет, все мои друзья и знакомые живы-здоровы. Хотелось бы обратиться к радиослушателям: не ведитесь на разного рода спекуляции, а основывайтесь на опыте людей, которые уже прошли через прививку. Я прошел и могу сказать: российская вакцина лучшая в России и в мире», - заключил Антон Минаков.

Теги: #здоровье #ЛДПР #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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