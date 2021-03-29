Общество

Антон Минаков рассказал, где можно обустроить сквер медиков-героев в Пскове

Активисты Псковского отделения ЛДПР поддержали идею открытия в Пскове сквера медиков-героев. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

«Эта инициатива не наша, ее оставил на сайте губернатора гражданин Псковской области. Мы обратили на эту идею внимание и сочли ее неплохой. Даже посмотрели по картам, где можно было бы расположить сквер», - рассказал гость студии.

Таким местом, по его словам, мог бы стать пустырь между рекой Великой и улицей Владимирской. «Там не благоустроено, даже погулять с детьми особо негде, хотя территория там большая, народа проживает много. Эти пустыри достаточно неплохое место, чтобы разбить там сквер, благоустроить и установить какой-то памятный знак врачам, которые боролись и борются с пандемией коронавируса», - полагает Антон Минаков.