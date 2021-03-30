Общество

За 30 марта в Псковской области выявлено 77 новых случаев коронавируса

77 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за минувшие сутки, 30 марта. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Выздоровели 82 человека. «К большому сожалению, четверо умерли от COVID-19», - написал глава региона и принес соболезнования родным и близким скончавшихся.

Также губернатор призвал псковичей внимательнее относиться к здоровью и не заниматься самолечением. «Напоминаю, что угроза не уйдет, пока прививочная кампания не будет полностью завершена», - подчеркнул он.

За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 34 343 человек, выздоровели 23 416. Всего в Псковской области сделали 314 675 тестов на COVID-19, за сутки - 1238.