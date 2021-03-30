Общество

Депутат Игорь Дитрих сделал прививку от коронавируса и назвал чудом изобретение вакцин

Депутат областного Собрания, заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровая будущее» Игорь Дитрих и его супруга сделали прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Первый компонент вакцины семья медиков поставила в городской поликлинике №3, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

По словам Игоря Дитриха, сомнений прививаться или нет, у него не было и быть не могло. «Психологически люди склонны верить в чудеса – у нас есть понятие «семь чудес света», во многих религиях представляют различные чудеса, но при этом люди часто не задумываются, что чудеса есть и в медицине. Это изобретения и открытия, которые стали переломными моментами в развитии медицины и здравоохранения всего мира: наркоз, антибиотики, инсулин, рентген, группа крови, вакцинация. В этом ряду вакцина – одно из самых древних изобретений», - сказал медик.

Игорь Дитрих напомнил, что первая вакцина была изобретена в 1796 году, и с того времени человечество сделало множество разных вакцин, благодаря которым стали историческими такие болезни, как оспа, полиомиелит, паротит, корь, краснуха, столбняк, краснуха, коклюш, дифтерия, чума.

«Большинство этих болезней сейчас вообще не встречаются или встречаются очень редко и только в тех случаях, когда люди по каким-то причинам начинают отказываться от прививок. Вывод напрашивается сам собой – мы мечтаем о призрачных чудесах, но отталкиваем реальные чудеса медицины, которые на протяжении столетий спасают жизни миллионам людей», - посетовал врач с 30-летним стажем работы. – Сейчас никому и в голову не придёт отказываться от применения рентгена или просить врачей сделать операцию без наркоза, но почему-то огромная часть населения говорит, что не будет вакцинироваться».

Игорь Дитрих убежден, что прививаться нужно однозначно. «Я и вся моя семья прививаемся всегда по национальному календарю прививок. Будьте здоровы, прививайтесь и прикоснитесь к доступному и бесплатному чуду медицины, которое изобрело само человечество», - посоветовал он жителям Псковской области.