Общество

Пять случаев пополнили статистику смертности от коронавируса в Псковской области

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 244. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на портале стопкоронавирус.рф. По состоянию на утро 31 марта в регионе зафиксировано еще пять смертельных случаев от COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки, 30 марта, в Псковской области выявлено 77 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 34 343 человек, выздоровели 23 416.

Всего в Псковской области сделали 314 675 тестов на COVID-19, за сутки - 1238.