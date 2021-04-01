Общество

В половине случаев работники умирают от сопутствующих заболеваний — Геннадий Иойлев

В половине случаев сотрудники умирают на рабочем месте от сопутствующих заболеваний. Об этом сообщил руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 2 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Травматизм на рабочем месте по-прежнему присутствует, отметил он. «Есть тяжелые случаи, есть смертельные», - сказал Геннадий Иойлев. По его словам, почти половина смертей на рабочем месте связана с тем, что работник умирает не от производственных факторов, а от сопутствующих общих заболеваний.

«Продолжаем заниматься расследованиями несчастных случаев», - отметил он. Главный государственный инспектор труда в регионе добавил, что инспекция активно сотрудничает с прокуратурой.

Геннадий Иойлев сообщил, что в 2020 году произошло 39 несчастных случаев, из которых 26 квалифицировали как связанные с производством. Из 26 случаев — 16 тяжелых, 10 — со смертельным исходом. Причины несчастных случаев: несоответствие технических и технологических условий труда условиям безопасности, недостаточно внимательное отношение к требованиям безопасности самих работников. Встречаются случаи, когда пострадавший на производстве работник находился в состоянии алкогольного опьянения, отметил Геннадий Иойлев.