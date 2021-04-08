Общество

СКР проводит проверку информации о забытом после прогулки в детском саду Пскова ребенке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области организовано проведение доследственной проверки по выявленной в ходе мониторинга СМИ информации о забытом на улице ребенке после прогулки в одном из частных детских садов в Пскове. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

Из опубликованной в СМИ информации следует, что воспитатель частного детского сада, расположенного на улице Труда, 50 в Пскове после прогулки забыла на улице ребенка.

«По данной публикации организовано проведение доследственной проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - заключили в ведомстве.