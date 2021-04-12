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Общество

В Псковской области подготовились к реагированию на ЧС в пожароопасный сезон

13.04.2021 23:27|ПсковКомментариев: 0

Псковская область принимает участие в крупномасштабном командно-штабном учении под руководством МЧС России с 13 по 15 апреля. На первом этапе главное управление МЧС России по Псковской области и Псковская областная территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) привели в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период и пожароопасный сезон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления. 

Старт тренировке дал министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

Для главного управления и Псковской областной территориальной подсистемы РСЧС введены режимы функционирования «Повышенная готовность». На базе главного управления МЧС России по Псковской области развернули оперативный штаб.

Провели смотры готовности оперативной группы главного управления МЧС России по Псковской области в составе подвижного пункта управления и аэромобильной группировки, сил и средств Псковской областной подсистемы РСЧС, спланированных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья на территории муниципальных образований Псковской области. Провели отработку вопросов взаимодействия сил и средств в зонах возможных ЧС.

Теги: #МЧС #пожарная безопасность #паводок #ЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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