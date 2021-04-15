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Родители учащихся обеспокоены решением суда о стульях для псковской музыкальной школы

Родители учащихся детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова обеспокоены решением Арбитражного суда Псковской области об отмене торгов на закупку мебели для учебного учреждения. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН сообщил адвокат Артем Мелкумов, представлявший интересы директора школы Натальи Архиповой при расследовании уголовных дел, а также интересы музыкальной школы в Арбитражном суде, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Насколько я знаю, со слов Натальи Викторовны (Архиповой - ред.), это, безусловно, негодование и беспокойство по поводу данной ситуации», - рассказал он о реакции родителей.

Артем Мелкумов призвал дождаться решения второй и последующих инстанций. «Мы свою точку зрения будем отстаивать в апелляционной инстанции, поскольку не согласны с данным решением. Я убежден, что справедливость в данном процессе восторжествует», - подчеркнул он.

Адвокат указал на то, что вся поставленная в музыкальную школу мебель, заказанная в соответствии с проектной документацией, используется в полном объеме. При этом аукцион проходил в соответствии с федеральным законодательством, сказал он.

Артем Мелкумов рассказал, что в понедельник школу посетила межрегиональная делегация из 25 человек, представляющих сферу культуры. «Все были в восторге», - отметил адвокат.

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«Я предлагаю тем, у кого есть вопросы, просто прийти туда и посмотреть. Я считаю, что благодаря должностным лицам администрации нашей области создан уникальный проект, который не имеет аналогов на территории региона, который является гордостью нашей области. Я вас уверяю, без открытого рта по музыкальной школе пройти невозможно», - заключил он.