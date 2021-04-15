Общество

Куратор Псковской области в правительстве заработал за год 740 млн рублей

Наибольший личный доход по итогам 2020 года среди членов правительства (как и годом ранее) задекларировал глава Минпромторга, куратор Псковской области в правительстве РФ Денис Мантуров, следует из информации, опубликованной на сайте кабмина. За год министр заработал более 740 млн руб., что на 154 млн руб. больше, чем в предыдущем году (было 586 млн руб.). Его супруга заработала 13,666 млн руб, передает РБК.

В пресс-службе Минпромторга пояснили, что при переходе на государственную службу Денис Мантуров продал часть активов, другую передал в доверительное управление, которое осуществляется компанией «Сбер Управление Активами». «Участия в управлении этими активами министр не принимает, этот доход является пассивным», — заявили в ведомстве. Там также отметили, что, хотя у Мантурова есть Lada Vesta и Tesla X100D, большую часть времени министр передвигается на служебном автомобиле Aurus.

За год из декларации Мантурова исчез ИЖ «Москвич» 408. Источник, близкий к министерству, сказал, что «Москвич» был отдан одному из родственников министра.