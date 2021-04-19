Общество

Путин: Эпидемия совпала с ударами демографии

Сбережение нации – это приоритетная задача в России. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сегодня, 21 апреля.

«Эпидемия совпала с ударами демографии. Ситуация сегодня в демографии чрезвычайная, нужно это понимать и действовать исходя из ситуации. Сбережение нации – это наша приоритетная задача. Наша стратегия в том, чтобы снова выйти на устойчивый рост населения и на средний возраст населения к 2030 году в 78 лет. Статистика пока дает неутешительные цифры, мы видим на фоне пандемии даже определенное снижение, но стратегические направления мы отменять не будем. Мы понимаем, что это сложнейшая задача, тем более? что коронавирус пока не побежден окончательно», - сообщил глава государства.

Путин призвал держать под контролем все рубежи в борьбе с коронавирусом: и по контуру страны, и внутри нее. «Все вместе мы поставили мощный заслон против эпидемии. Но нельзя терять бдительность, берегите себя и своих близких», - добавил он.

«Сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, милосердие и взаимовыручка. Эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать», - подчеркнул Путин.