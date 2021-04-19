Общество

Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров в России

Расширить программы диспансеризации и профосмотров в России поручил правительству президент страны Владимир Путин, обращаясь с посланием Федеральному Собранию.

Прежде всего, он призвал россиян сделать прививку от коронавируса. «Сделайте прививку — только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже - переболеть с труднопредсказуемыми последствиями», - заявил он.

Опасность коронавируса, по его словам, еще сохраняется, и нужно четко определить, как восстанавливать здоровье людей.

«В период пиковых нагрузок в лечебных учреждениях был приостановлен плановый прием, а значит, есть риск что-то пропустить, вовремя не распознать болезнь», - заметил президент и поручил правительству расширить программы диспансеризации и профосмотров, запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для всех возрастных категорий. «Важен максимальный охват», - подчеркнул он.

Уже в ближайшее время Путин пообещал нарастить поставки мобильных диагностических комплексов. Также президент поручил реализовывать дополнительные меры противодействия сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям.