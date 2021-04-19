Общество

Президент поручил губернаторам выстроить работу поликлиник, исходя из потребности населения

Здравоохранение во многих ведущих странах не смогло также эффективно отразить вызовы эпидемии, как в России. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил сегодня, 21 апреля, в послании Федеральному Собранию.

«Вместе с тем, мировое здравоохранение стоит на пороге революции. Эпидемия ускорила внедрение телемедицины, новых подходов в реабилитации и технологиях. Наша задача - использовать эти наработки. Не должно быть очередей, трудностей с получением рецептов, волокиты. Деньги выделены и предусмотрены, нужно начинать эту работу быстро и эффективно», - сказал он.

Глава государства предложил рассмотреть проблемы здравоохранения на одном из расширенных заседаний Госсовета, а также положительно оценил работу правительства в направлении улучшения работы сферы здравоохранения.

Также Владимир Путин обратился к губернаторам российских регионов: «Ваша прямая обязанность – выстроить работу поликлиник, центров занятости, исходя из потребности населения. Нужно, чтобы такая работа проводилась повсеместно и по всем социальным направлениям. Все социальные пособия необходимо выплачивать в режиме одного окна, без необходимости для людей бегать по инстанциям».

«Уже через три года абсолютное большинство госуслуг должно предоставляться в режиме 24/7 и дистанционно», - поручил глава государства.