Общество

Путин поручил назначить выплату на детей с 8 до 16 лет

С 1 июля на детей от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата – ее размер в среднем по стране составит 5660 рублей. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Свое поручение он озвучил в ходе послания Федеральному Собранию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Причин может быть много. Но детей надо поддержать. Тем более, когда семья в трудном материальном положении, когда ребенок идет в школу», - отметил президент.

«Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. С 1 июля детям от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата – ее размер в среднем по стране составит 5660 рублей», - сказал Путин.

Также он поставил задачу свести угрозу бедности семей с детьми к минимуму.