Общество

К 2030 году среднюю продолжительность жизни в России планируют довести до 78 лет

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию призвал добиться того, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране достигла 78 лет.

«Мы столкнулись с эпидемией в то время, кода совпали и наложились друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века. Мы понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная», - сказал Путин.

«К сожалению, это так, нужно констатировать и действовать исходя из этой ситуации. Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет», - добавил он.

По его словам, «сбережение народа - наш высший национальный приоритет». Этим приоритетом определяются все положения обновленной Конституции: о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитание детей, об укреплении социальных гарантий, о развитии экономики, образования культуры, отметил президент.

По данным Росстата, сейчас средняя продолжительность жизни в Центральном федеральном округе составляет 72 года, в Дальневосточном федеральном округе - 67 лет, сообщает «Интерфакс».