Александр Котов: Значительная часть послания президента была посвящена поддержке регионов

Комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в первую очередь обратил внимание на обозначенную главой государства перспективу существенной поддержки регионов – дополнительные средства будут выделены на погашение коммерческой задолженности, на поддержку проектов развития территорий, газификацию жилья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Еще одной важной перспективой является приоритет комплексному развитию территорий, который обозначил в выступлении Владимир Путин.
В развитие темы поддержки сельских территорий значимым может быть предложение о выделении в ближайшие три года 24 млрд рублей на обновление сельских домов культуры, музеев и библиотек. «Очень надеюсь, что средства федерального бюджета можно будет использовать не только на косметический, но и на капитальный ремонт, чего до сих мы делать не могли», - отметил Александр Котов.
Также председатель областного парламента отметил значимость поручения правительству о пролонгировании введенных в период пандемии мер поддержки малого и среднего предпринимательства и подготовке новых подходов, которые заинтересовали бы представителей бизнеса в развитии своих идей. «В Псковской области вся экономика строится на основе малого и среднего бизнеса, в перспективе такая поддержка даст дополнительные доходы в бюджет», - считает спикер.
В заключение Александр Котов обратил внимание на продолжение программы газификации, которое обозначил в послании президент Владимир Путин. «Мы рассчитываем, что в ближайшие годы газ придет на территорию всех муниципальных образований нашей области. Самое главное, что я бы отметил, это поддержка предложения "Единой России" о бесплатном подведении газопроводов до границ домохозяйств вне зависимости от того, частный это сектор или многоквартирные жилые дома», - подчеркнул председатель Собрания депутатов. Такой подход позволит существенно увеличить процент газификации жилья в Псковской области.
«Значительная часть послания была посвящена развитию регионов. И Псковская область, и ряд других регионов очень нуждается в таком внимании и дополнительной помощи. Озвученные предложения определённо будут иметь положительный результат», - подытожил Александр Котов.