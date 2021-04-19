Общество

Александр Котов: Значительная часть послания президента была посвящена поддержке регионов

Комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в первую очередь обратил внимание на обозначенную главой государства перспективу существенной поддержки регионов – дополнительные средства будут выделены на погашение коммерческой задолженности, на поддержку проектов развития территорий, газификацию жилья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Мы неоднократно поднимали вопрос о закредитованности регионов, к их числу относится Псковская область, чей объем кредитов давно подошел к максимальной планке. Президент дал поручение о замещении бюджетными кредитами коммерческой задолженности, превышающей 25% собственных доходов. Такая поддержка нам нужна, как воздух! Мы давно просим об этом федеральный центр. Псковская область успешно справляется с выполнением национальных проектов, но расходы региона не ограничиваются лишь программными мероприятиями. Коммерческие кредиты связывают нам руки и не дают возможности закрывать все текущие потребности», - уточнил Александр Котов.

Еще одной важной перспективой является приоритет комплексному развитию территорий, который обозначил в выступлении Владимир Путин.

«Многие муниципальные образования Псковской области подготовили проекты строительства социальных, культурных объектов, очистных сооружений, водопроводных сетей и новых дорог, реализовать которые без помощи средств федерального бюджета, увы, почти невозможно. Наши заявки сейчас находятся на рассмотрении в правительстве, и мы, конечно, переживаем за их судьбу. Президент поручил министрам внимательно отнестись к инициативам субъектов и помочь, если такая поддержка нужна. Будем надеяться, к нашим проектам отнесутся с вниманием, это очень важно для Псковской области», - прокомментировал предложение главы государства спикер областного Собрания депутатов.

В развитие темы поддержки сельских территорий значимым может быть предложение о выделении в ближайшие три года 24 млрд рублей на обновление сельских домов культуры, музеев и библиотек. «Очень надеюсь, что средства федерального бюджета можно будет использовать не только на косметический, но и на капитальный ремонт, чего до сих мы делать не могли», - отметил Александр Котов.

Также председатель областного парламента отметил значимость поручения правительству о пролонгировании введенных в период пандемии мер поддержки малого и среднего предпринимательства и подготовке новых подходов, которые заинтересовали бы представителей бизнеса в развитии своих идей. «В Псковской области вся экономика строится на основе малого и среднего бизнеса, в перспективе такая поддержка даст дополнительные доходы в бюджет», - считает спикер.

В заключение Александр Котов обратил внимание на продолжение программы газификации, которое обозначил в послании президент Владимир Путин. «Мы рассчитываем, что в ближайшие годы газ придет на территорию всех муниципальных образований нашей области. Самое главное, что я бы отметил, это поддержка предложения "Единой России" о бесплатном подведении газопроводов до границ домохозяйств вне зависимости от того, частный это сектор или многоквартирные жилые дома», - подчеркнул председатель Собрания депутатов. Такой подход позволит существенно увеличить процент газификации жилья в Псковской области.

«Значительная часть послания была посвящена развитию регионов. И Псковская область, и ряд других регионов очень нуждается в таком внимании и дополнительной помощи. Озвученные предложения определённо будут иметь положительный результат», - подытожил Александр Котов.