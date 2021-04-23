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Общество

Инициатива президента по газу особенно важна для Псковского района - Наталья Федорова

23.04.2021 13:54|ПсковКомментариев: 0

Недавнее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию «впечатлило» главу Псковского района Наталью Федорову. «Оно носит социальный характер и имеет важность как для региональных и муниципальных органов власти, так и для каждого гражданина. Все услышали то, чего долго ждали», - сказала она в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Как и прежде, большая поддержка будет оказываться семьям, в том числе тем, где есть дети школьного возраста. «Слышала отзывы жителей о том, как сложно подготовить ребенка к школе. Поэтому та поддержка, которая ежегодно предоставляется, очень важна именно для простых людей, для каждой семьи», - добавила глава Псковского района.

Наталья Федорова также отметила серьезное внимание президента и правительства к вопросам здравоохранения, а также его предложение сделать бесплатным подведение газа к домовладениям. «Это особенно важно для нашего пристоличного района, как мы его называем. Находиться в непосредственной близости от областного центра и не иметь этой услуги или получать ее за очень приличную сумму - это неправильно. Есть частные компании, которые этим занимаются, но эти затраты для многих непосильны. И когда из уст президента звучит, что подведение газа возможно бесплатно, это уже обнадеживает», - сказала гостья студии.

Наталья Федорова прогнозирует, что теперь заявки от населения на подключение к газу будут поступать с удвоенной силой. «Все заявки, которые ранее были поданы жителями и главами сельских поселений, собраны в районную программу, которую мы уже представили на рассмотрение в областную администрацию», - заключила она.

Теги: #здравоохранение #семья #послание Путина Федеральному Собранию #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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