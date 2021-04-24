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Общество

Три двора на Красноармейской заявлены для участия в конкурсе «Чистый Псков»

24.04.2021 17:57|ПсковКомментариев: 0

Сразу несколько дворов на улице Красноармейской выдвинули местные жители для участия в конкурсе по благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков» в номинации «дворовая территория». Соответствующая заявка поступила в Псковскую Ленту Новостей.

В заявку вошли дворы между домами №19 и №17, №15 и №13 и №13 и №11.

Неравнодушные жители этих многоквартирных домов внимательно следят за порядком в своих дворовых территориях, содержат их в чистоте и используют интересные идеи в благоустройстве.

Урны с симпатичными рисунками, небольшие избушки и мельница, раскрашенные камни – все эти элементы благоустройства делают дворы на Красноармейской очень уютными.

При этом здесь нет мусора, скамейки блестят свежей краской, а на клумбах уже радуют глаз свежие посадки цветов и декоративных растений.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 апреля начали прием заявок на конкурс «Чистый Псков». 

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

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Конкурс проводится среди горожан, торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, образовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социальной сферы, спортивные учреждения, организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, частных домовладений и подрядных организаций.

Конкурсные заявки принимаются в нескольких номинациях:

  • «дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);
  • «общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);
  • «территория предприятия»;
  • «территория объекта торговли»;
  • «территория учреждений и организаций»;
  • «прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

Управление городского хозяйства на основании обращений граждан в различные инстанции подготовило перечень территорий, которые нуждаются в уборке силами активистов. Их также можно привести в порядок в рамках конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков».

Заявителям нужно заполнить утвержденную форму заявки на участие в конкурсе.

К заявке прилагается 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих благоустройство и санитарное состояние объекта до и после проведения уборки, общее фото участников акции, а также, по желанию, ее описание. Размер описания - не более 1 листа А-4.

Каждый участник заявляет на конкурс только одну территорию.

Заполненные заявки и фотографии следует высылать по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru.

Генеральный партнер «Чистого Пскова» - псковский завод «Титан-Полимер», информационные партнеры - медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».

Теги: #благоустройство #конкурс #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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