Общество

Михаил Ведерников и Игорь Сопов обсудили подготовку Псковской области к тестированию системы дистанционного голосования

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя региональной Избирательной комиссии Игоря Сопова состоялась в понедельник, 26 апреля. Стороны обсудили участие Псковской области в общероссийской тренировке по использованию программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Государственной Думы и иных выборах и референдумах, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, Игорь Сопов проинформировал, что планируемое количество участников мероприятия в стране - около миллиона человек. Квота Псковской области составляет порядка 7,8 тыс жителей региона. В настоящее время для участия в тренировке электронного голосования через портал Госуслуги подали заявления более 3,3 тыс человек. Информационная работа по привлечению жителей региона к участию в тестировании электронной платформы для голосования продолжается.

Стать участником тренировки голосования может любой совершеннолетний житель страны, зарегистрировавшийся на Едином портале государственных услуг. Оформление заявления займет не более минуты, рассказал Игорь Сопов, отметив, что сам прошел процедуру и стал участником пробного голосования.

В продолжение встречи Михаил Ведерников и Игорь Сопов обсудили вопросы вовлечения в выборные процессы молодежи. Председатель облизбиркома отметил, что возможность дистанционного участия в голосованиях - один из способов привлечения к участию в выборах молодых избирателей.

Кроме того, Избирательной комиссией Псковской области совместно с Центром управления региона в социальной сети «ВКонтакте» создана специальная автоматизированная программа (чат-бот), которая знакомит граждан с пошаговой инструкцией регистрации в тренировке голосования. Бот будет функционировать и во время выборной кампании в сентябре, с помощью него можно будет узнать о текущих выборных кампаниях, уточнить адреса избирательных участков и получить ответы на другие вопросы, отметил Игорь Сопов. Он также проинформировал, что ко Дню молодого избирателя, который пройдет 14 мая, территориальными избирательными комиссиями в муниципалитетах подготовлено большое количество мероприятий информационно-просветительского характера для школьников и студентов.

Михаил Ведерников отметил, что администрация Псковской области также подключится к деятельности в рамках популяризации новых возможностей избирательной системы России. «Важно, чтобы у молодежи было понимание электоральных избирательных процессов и чтобы они знали, какие есть законные способы выражения своего мнения и отстаивания своих интересов», — подчеркнул он.

Отметим, общероссийская тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет с 8.00 12 мая по 20.00 14 мая. Заявления на участие в тестировании принимаются до 7 мая.