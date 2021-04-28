Общество

Парад войск Псковского гарнизона пройдет 9 мая на площади Победы

Парад войск Псковского гарнизона пройдет в День Победы, 9 мая, на площади Победы. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации города Александр Коновалов.

«Конечно же, мы хотели бы провести 9 мая, как любят наши горожане, — с народными гуляниями, хорошей концертной программой, но в связи с коронавирусными ограничениями празднование пройдет в усеченном варианте», - сказал гость студии.

Так, по его словам, шествие «Бессмертного полка» и праздничный концерт состоятся в онлайн-формате. Тем не менее, 9 мая напротив могилы Неизвестного солдата пройдет парад войск Псковского гарнизона.

Салют в честь Дня Победы в Пскове могут перенести на другие даты. Такое предложение озвучили на заседании оргкомитета «Победа» сегодня, 30 апреля.

Ранее в Пскове 9 мая планировалось устроить праздничный фейерверк. Однако, в свете рекомендаций, озвученных 30 апреля на оргкомитете «Победа», салют может быть перенесен на День освобождения города, который отмечается в середине июля. Окончательное решение по этому вопросу объявят 5 мая.