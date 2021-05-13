Общество

Почти 40 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса

Почти 40 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом в своем Istagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Почти 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 38,7 тысячи полностью завершили вакцинацию. Спасибо вам за ответственность и заботу о себе и окружающих», - отметил глава региона.

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Всего в Псковской области COVID-19 подтвердили у 36 974 человек, от вируса избавились 29 686 пациентов, скончались 367 человек. Специалисты провели 362 899 тестов на COVID-19.