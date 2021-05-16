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Общество

Более 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19

17.05.2021 15:16|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжается прививочная кампания от новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины привито около 51,5 тысяч человек, двумя - почти 41 тысяча человек. В том числе свыше 6,3 тысяч человек привились в пунктах вакцинации, открытых по поручению губернатора в торговых центрах Пскова и Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время в регион поступило более 60 тысяч доз вакцины: более 58 тысяч доз препарата «Гам-Ковид-Вак» и около 2 тысяч доз препарата «ЭпиВакКорона».

Напомним, запись на вакцинацию производится по номеру единой службы «122», через портал «Госуслуги», регистратуры поликлинических отделений. Прививочные пункты работают во всех муниципалитетах региона. Услуга бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.

Теги: #здоровье #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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