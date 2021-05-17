Общество

Псковский губернатор рассказал, при каких условиях родители смогут посетить выпускной

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, при соблюдении каких условий родители смогут посетить выпускной своих детей. Публикацию на эту тему он разместил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт губернатора Псковской области

Родители смогут принять участие в мероприятиях, связанных с окончанием учебного заведения, если у них есть сертификат о завершенной вакцинации (сделаны обе прививки), справка о наличии антител к COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа (три дня) до проведения выпускного.

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«Любой из трех документов! Уже сейчас образовательные организации формируют списки тех, кому требуется тестирование. Эти списки будут переданы главврачам территориальных медорганизаций, после чего родители будут приглашены на бесплатное тестирование. Желаю хорошего праздника! Берегите себя и здоровье своих детей», - написал губернатор.