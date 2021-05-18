Общество

Конференция «История, архивы и общество» открылась в Пскове

16-я международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» открылась в Пскове 19 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в пленарном заседании принимает участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Заседание посвящено продолжению реализации проекта «Без срока давности», в том числе, поиску нового вектора изучения истории Великой Отечественной войны на оккупированных территориях, а также изучению темы массовой гибели мирного населения.

Глава региона подчеркнул, что мероприятие посвящено 80-й годовщине с начала Великой Отечественной войны. «Безусловно, в век постправды оно имеет принципиальное значение как для Псковской области, так и для всей страны», - отметил он.

К обсуждению вопросов сохранения исторической правды присоединилась и кандидат исторических наук, сопредседатель центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь поискового движения России, сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

На конференцию также прибыли более 50 специалистов - представителей правоохранительных органов, органов исполнительной и законодательной властей, историки, сотрудники архивов, музеев, поисковики, преподаватели вузов и учителя. География мероприятия включает в себя 14 регионов России, а также Республики Беларусь и Латвии.

До начала заседания глава региона ознакомился с выставкой архивных документов, рассказывающих о преступлениях эстонских карателей на Псковской земле, на которой, в том числе, представлены недавно рассекреченные архивом региональным управления ФСБ новые документальные свидетельства. Посетители выставки смогут увидеть протоколы допросов о расстрелах мирных жителей, фотоснимки осмотров местности частично сожженных и полностью уничтоженных деревень.

В рамках конференции, которая проходит в ПсковГУ, планируется проведение дискуссий на нескольких секционных заседаниях. Кроме того, будет организовано всероссийское совещание с проректорами по учебной работе и заведующими кафедрами истории вузов по вопросу внедрения в образовательные программы модулей, посвященных Великой Отечественной войне. Особое внимание на конференции будет уделено теме геноцида мирного населения на временно оккупированной территории РСФСР, сохранению и увековечению памяти жертв нацизма, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Организаторами мероприятия выступает администрация Псковской области, Государственный архив региона, Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», Псковский государственный университет.