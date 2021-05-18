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Общество

Администрация продолжит проводить конкурс-субботник «Чистый Псков»

20.05.2021 12:21|ПсковКомментариев: 0

Конкурс «Чистый Псков» продолжат проводить в областном центре. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков в ходе пресс-конференции, которая проходит в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Павел Волков поблагодарил от имени администрации города всех, кто принял участие в конкурсе  в этом году. «В целом, по субботникам, которые проходили в апреле, мы поняли, что неравнодушных людей в Пскове много», - отметил он.

«Первый наш конкурс был приурочен к Новому году, вторым этапом стали субботники, - сказал Павел Волков. - Планируем заполнить повестку 4-5 подобными мероприятиям. Есть в разработке новые идеи. На конец лета прорабатываем конкурс, связанный с озеленением города. Смысл этих конкурсов - вовлечь максимально неравнодушных жителей в процесс создания комфортной среды в своем городе».

По словам чиновника, подобные конкурсы проводятся не для того, чтобы «подменить функции управления городского хозяйства и заставить наших жителей заниматься уборкой города». «Смысл не в этом, а в том, что граждане должны испытывать некую причастность к своему городу, - заметил Павел Волков. - Мы изучали российский и европейский опыт по управлению городскими пространствами - есть концепция "Третье место" - согласно этой идее, у большинства людей есть два места постоянного пребывания - дом и работа, и есть третье место - куда человек приходит отдохнуть, пообщаться. В 90-е основным таким местом для нас были дачи, а сейчас - кафе и парки, благоустроенные на территории города».

Теги: #администрация Пскова #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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