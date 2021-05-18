Общество

Уточнен порядок проведения выпускных мероприятий в псковских школах и детских садах

Приказ «О проведении выпускных мероприятий в образовательных организациях в Псковской области в 2021 году» опубликован на правовом портале Псковской области. Документ 17 мая подписан экс-председателем комитета по образованию Псковской области Александром Седуновым.

В приложении к приказу перечисляются условия проведения выпускных.

Так, в детских садах выпускные проводятся для воспитанников одной группы, в помещении образовательной организации - организатора мероприятия либо на открытом воздухе на прилегающей к саду территории. Допускается участие в мероприятии родителей выпускника или иных его законных представителей при условии наличия отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не позднее 72 часов до начала мероприятия или справки на наличия антител к коронавирусу или имеющих сведения о вакцинации.

Допускается участие в мероприятии фотографов, видеооператоров, аниматоров при условии наличия у них документа, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19, и документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Участие в иных граждан в мероприятии не допускается. Также на выпускные в детских садах не будут допускаться лица с повышенной температурой. При проведении мероприятия запрещается употребление еды и напитков, за исключением воды. Обязательным будет использование родителями и иными законными представителями выпускников, фотографами, видеооператорами, аниматорами защитных масок и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метров.

В условиях проведения выпускных мероприятий для учащихся 9 и 11 классов школ, включая последние звонки, прописано, что мероприятия проводятся отдельно для учеников 9 и отдельно для 11-классников в помещении образовательной организации – организатора мероприятия либо на прилегающей территории. На торжествах, помимо сотрудников школ и выпускников, могут присутствовать родители и иные законные представители школьников, а также фотографы и видеооператоры. При себе они должны иметь документ, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19, и отрицательный ПЦР-тест. Обязательным будет использование защитных масок и соблюдение социальной дистанции.

Не допускается проведения шествия выпускников. При проведении мероприятия запрещается употребление пищевой продукции и напитков, за исключением воды.

Также в приказе комитета по образованию прописаны условия проведения выпускных мероприятий в учреждениях среднего и высшего образования.

Подробнее с текстом приказа можно ознакомиться здесь.