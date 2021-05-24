Общество

Юлия Пересильд опубликовала свое фото в форме космонавта

Заслуженная артистка России, знаменитая уроженка города Пскова Юлия Пересильд опубликовала в инстаграме свое фото в форме космонавта, а заодно поделилась подписчиками впечатлениями от первого дня подготовки к полету на Международную космическую станцию.

«КК, БИ2, АСН-К, ОБ-СУ, СУ, ОВК, ОСП, РУС, СОТР, СЭП, ХСА....... это 1/20 того, что мы услышали сегодня в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Есть день, чтобы это подучить. Сегодня первый день подготовки: примерки, встречи, лекции, практические занятия на тренажерах. Насыщенно! Не заскучаешь», - написала актриса.

Напомним, Юлию Пересильд утвердили на роль в художественном фильме «Вызов» (рабочее название), съемки которого пройдут на МКС. Старт запланирован на транспортном корабле «Союз МС-19» 5 октября с космодрома Байконур. Актриса и режиссер Клим Шипенко проведут на космической станции 12 дней.