Новгородские поисковики работают в Псковской области

В Псковскую область приехала поисковая экспедиция «Долина» из Великого Новгорода. Как сообщается в официальном Telegram-канале региона, до 6 июня поисковики проведут работы по поиску мест массовых захоронений мирных граждан, погибших в годы оккупации от рук карателей.

«Мы проведем поиск мест массового расстрела мирных граждан в рамках единого уголовного дела по геноциду мирного населения в годы Великой Отечественной войны, - рассказал руководитель экспедиции и координационного центра «Поискового движения России» по организации поисковых работ по погибшим гражданским лицам в рамках проекта «Без срока давности» Игорь Неофитов. - Сводный отряд "Долины" вместе с псковскими поисковиками проведет обследования территорий в районе деревень Глоты, Моглино и Андрохново – это те квадраты, которые поисковики обнаружили еще в прошлом году и передали местным следственным органам».