Общество

Михаил Ведерников: 2020 год стал временем тяжелых испытаний

2020 год стал временем тяжелых испытаний, сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за прошлый год на 58-й сессии областного Собрания 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«2020 год для всех нас стал временем тяжелых испытаний, беспрецедентных решений и напряженной работы всех органов власти, - подчеркнул глава региона. - Весной прошлого года ни у кого в мире не было ни точного представления о природе вируса, ни проверенной методики борьбы с ним. Вызовы, которые бросила нам пандемия, мы встречали в условиях крайне ограниченных ресурсов».

Губернатор напомнил, что инфекционная служба представляла собой лишь 170 коек на всю область, которые не отвечали необходимым требованиям.

«Вместе мы сделали все, чтобы сберечь здоровье и жизни жителей Псковской области: повсеместная самоизоляция, размещение контактных лиц в удаленных обсерваторах, дезинфекция улиц с помощью военных, запрет на любые массовые мероприятия, приостановка деятельности большинства торговых объектов, общепита, туристической сферы, - продолжил глава региона. - Мы честно и открыто вели диалог с людьми, представителями бизнеса, медицинским сообществом, экспертами. Искали и находили оптимальные решения, реализовывали меры поддержки наших граждан, врачей, учителей, пострадавших сфер региональной экономики. Шаг за шагом, отмеряя эффективность тех или иных мер, мы постепенно пришли к существующей модели противодействия новой коронавирусной инфекции».

Как результат, в Псковской области показатель летальности от COVID-19 составляет 1,1%. Это значительно ниже, чем в среднем по округу и по стране, заметил глава региона.

«Мы научились поддерживать хрупкий баланс, при котором возможна эффективная борьба с пандемией и при этом сохранение экономики. Более того, в течение года мы смогли добиться серьезного прогресса в решении многих застарелых проблем. По итогам 2019 года я говорил, что нам удалось сделать "псковский рывок" – правильно расставить приоритеты и по максимуму использовать все имеющиеся возможности. Собственно, это и позволило нам, несмотря на все объективные и очень серьезные трудности, сосредоточить усилия на успешном запуске долгосрочных проектов», - сказал он.

Михаил Ведерников добавил, что эти проекты охватывают промышленность, транспорт, коммунальную инфраструктуру, газификацию, электросетевой комплекс, архитектуру, культурное наследие и здравоохранение.