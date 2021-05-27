Общество

23 квартиры приобретут для медиков Псковской области в этом году

23 квартиры планируется приобрести для медиков в Псковской области в текущем году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, представляя депутатам на сессии регионального парламента отчет о деятельности областной администрации за 2020 год.

В своем отчете он отдельно остановился на решении кадрового вопроса в сфере здравоохранения. «Острота этой проблемы не снижается, несмотря на значительный комплекс мер поддержки медицинских специалистов. В их числе предоставление служебного жилья, единовременные выплаты при первом трудоустройстве, софинансирование программ ипотечного кредитования, компенсация платы за жилье и коммунальные расходы специалистам села, денежные выплаты целевикам», - отметил губернатор и напомнил, что от «Единой России» был вопрос по увеличению финансирования покупки жилья медикам. В 2021 году выделены лимиты в размере 31,5 млн рублей на приобретение 17 квартир, в 2022 году – планируется приобрести уже 23.

«Тем не менее, учитывая масштаб проблемы, нужно еще более серьезное решение. Над ним мы уже работаем», - добавил Михаил Ведерников. Так, на федеральном уровне уже прорабатывается инициатива по строительству учебно-лабораторного корпуса псковского университета. Его стоимость составит порядка 940 млн рублей. Он станет якорным проектом большой комплексной структуры, в рамках которой будущие врачи начнут профориентированное обучение уже с 7 класса в одной из псковских школ, уточнил губернатор.

Для этого будет закуплена вся необходимая техника, скорректирована учебная программа, а к обучению привлечены действующие медицинские специалисты. Предварительные договоренности об оборудовании медкласса уже достигнуты с одним из инвесторов. «Затем мы будем сопровождать студентов на всех этапах – от поступления и обучения до трудоустройства и первых лет работы в конкретном медучреждении», - отметил губернатор.

Также областные власти убедились, что есть и скрытые внутренние резервы для решения кадрового вопроса. «Два молодых главврача, полных сил и энтузиазма выстроить работу подведомственных учреждений, в полной мере решили кадровые вопросы Псковской областной инфекционной больницы и онкоцентра. Адресная работа с потенциальными кандидатами позволила им привлечь кадры не только из других регионов, но и из Белоруссии, Узбекистана и Латвии. Сейчас у них все основные позиции полностью закрыты», - заключил Михаил Ведерников.