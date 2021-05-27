Общество

«Единая Россия» поможет восстановить памятник Неизвестному солдату в Великих Луках

Региональное отделение «Единой России» вместе с администрацией Великих Лук сделает все, чтобы в кратчайшие сроки привести в порядок памятник Неизвестному солдату. Такое заявление сделал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский, комментируя в своих соцсетях факт осквернения монумента.

«В Псковской области зафиксирован очередной факт осквернения памятников. На этот раз в моем родном городе Великие Луки. На братском захоронении подожгли венок, огонь частично повредил памятник Неизвестному солдату. С сожалением приходится отмечать, что это дело рук детей. Личность малолетних вандалов установлена, решается вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности», - сказал Александр Козловский.