Общество

Александр Братчиков: Масочный режим стал неотъемлемой частью нашей жизни

Глава администрации Пскова Александр Братчиков, выступая с отчетом от деятельности городской администрации за 2020 года, обратил внимание на ситуацию, сложившуюся с коронавирусом. Об этом с сессии Псковской городской думы, которая проходит 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Борьба с новой коронавирусной инфекцией длилась на протяжении всего года, - отметил он. - В первой половине 2020 года жителям нашего города пришлось ограничить свое нахождение вне домовладений, перейти на самоизоляцию. Масочный режим вошел в нашу жизнь и стал ее неотъемлемой частью».

Особую благодарность Александр Братчиков выразил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и администрации региона за своевременное реагирование и принятие необходимых нормативных актов, регулирующих жизнедеятельность граждан, а также медицинским работникам, которые «самоотверженно боролись за жизни псковичей», волонтерам, социальным работникам и всем неравнодушным гражданам, оказывающим помощь старшему поколению в доставке лекарств и продуктов питания.

«В системе образования период пандемии потребовал перестройки работы учреждений образования: в марте прошлого года школы города были переведены на дистанционную форму обучения, была выработана логистика дистанционной формы обучения и продуманы формы контроля образовательного процесса учащихся», - продолжил Александр Братчиков.

По его словам, в условиях ограничительных мероприятий реализовать в полном объеме все планы в сфере культуры не удалось. «Но вопреки сложившимся обстоятельствам, этот год наполнен новыми инновационными формами и методами работы», - сказал он.

«В непростых экономических условиях администрацией города была оказана следующая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства: уменьшен на 90% размер арендной платы по договорам аренды муниципального имущества; предоставлена отсрочка платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции во втором квартале 2020 года; уменьшен на 90% размер платы по договорам на размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг; снижен в 2 раза корректирующий коэффициент К2 по ЕНВД для пострадавших отраслей экономики; установлен налоговый вычет из налоговой базы по земельному налогу на одного налогоплательщика - организацию или индивидуального предпринимателя», - перечислил он.

Кроме того, в прошлом году снизили ставку арендной платы для резидентов Псковского бизнес-инкубатора, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска, на 90%, добавил он.