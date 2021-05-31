Общество

В Псковской области названы антилидеры по темпам вакцинации среди городов и районов

В Псковской области названы лидеры и антилидеры по темпам вакцинации от коронавируса среди городов и районов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, их перечислила председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, в четыре раза снизились темпы вакцинации в Пыталовском и Новоржевском районах, в 3 — в Пушкиногорском, в 2 — в Бежаницком, Локнянском, Усвятском, Новосокольническом, Пустошкинском, Опочецком, Красногородском, Палкинском, Порховском и Плюсском районах.

Высокие темпы вакцинации демонстрируют Псковский район и город Псков. «Там очень хорошо организована работа, а охват по Пскову доходит до 100%», - подчеркнула Марина Гаращенко.

О том, как организована вакцинация от новой инфекции в областном центре, рассказала главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная. По ее словам, в Пскове первым компонентом привито 19 900 человек, первым и вторым — 15 344. Вакцинация ведется как в структурных подразделениях поликлиники, так и на выезде — в 63 организациях, в которые выезжали медики, привито около 4 800 человек. Кроме того, пункты вакцинации открыты в ряде торговых центров Пскова. В июне будет проводиться вакцинация в выездном ФАПе. Запланирована совместная работа с детскими поликлиниками по вопросам вакцинации родителей.