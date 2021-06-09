В Псковской области названы районы-лидеры и аутсайдеры по вакцинации от СOVID-19

Районы Псковской области с наилучшими и худшими показателями вакцинации населения от коронавируса названы сегодня, 10 июня, в ходе ВКС по вопросам вакцинации под председательством губернатора Михаила Ведерникова.
По словам председателя областного комитета здравоохранения Марины Гаращенко, в регион поступают три вакцины от COVID-19, доз хватает, поставки стабильные. Лучшие темпы вакцинации показывает Стругокрасненский район, худшие — Плюсский, Пушкиногорский и Новоржевский.
Кроме того, в ходе ВКС говорилось о том, что в торговых центрах будут увеличены часы работы пунктов вакцинации. Всего на территории региона работает 40 пунктов.