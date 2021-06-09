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Общество

В Псковской области названы районы-лидеры и аутсайдеры по вакцинации от СOVID-19

10.06.2021 15:04|ПсковКомментариев: 0

Районы Псковской области с наилучшими и худшими показателями вакцинации населения от коронавируса названы сегодня, 10 июня, в ходе ВКС по вопросам вакцинации под председательством губернатора Михаила Ведерникова.

По словам председателя областного комитета здравоохранения Марины Гаращенко, в регион поступают три вакцины от COVID-19, доз хватает, поставки стабильные. Лучшие темпы вакцинации показывает Стругокрасненский район, худшие — Плюсский, Пушкиногорский и Новоржевский.

Кроме того, в ходе ВКС говорилось о том, что в торговых центрах будут увеличены часы работы пунктов вакцинации. Всего на территории региона работает 40 пунктов.

Теги: #здоровье #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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