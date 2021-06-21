Общество

Пациент просит поощрить островского невролога

Искреннюю благодарность заведующему неврологическим отделением Островской межрайонной больницы Бакыту Ниязову от лица его пациента Евгения Степанова выразила внучка мужчины на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Редакция ПЛН невролога добавляет на виртуальную Доску почета.

«В настоящее время нахожусь на лечении в неврологии. Хочется сказать большое спасибо специалистам, которые работают тут. В особенности Бакыту Бакировичу. Он не только хороший человек, добрый, внимательный, чуткий и отзывчивый к проблемам и жалобам пациентов, но и высококвалифицированный специалист, врач с многолетним стажем. Благодаря ему ушли сильные боли, нормализовалось самочувствие. Его стараниями я пошел на поправку! На таких врачах и держится вся наша система здравоохранения», - говорится в обращении мужчины.

На фоне прошедшего профессионального праздника, Дня медика, пациент просит поощрить Бакыта Ниязова за профессионализм и «по-настоящему человеческое» отношение к своим пациентам.

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