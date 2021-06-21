Общество

В Пскове открылась площадка для любителей истории и моделирования

Открытие военно-исторической площадки ДОСААФ и Псковского клуба стендового моделирования «Диорама» состоялось сегодня, 22 июня, в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие приурочили к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

На мероприятии присутствовали начальник управления общественных проектов и молодёжной политики Псковской области Наталья Плявинская, заместитель начальника отдела по взаимодействию с органами военного управления, воинскими частями и соединениями Андрей Немогай, представители ДОСААФ, клуба «Диорама» и воспитанники центра «Патриот».

Председатель регионального отделения ДОСААФ России Сергей Саурин озвучил историческую справку о Дне памяти и скорби и подчеркнул, что за статистическими цифрами стоят реальные болезненные потери российского народа. «Мне самому интересно, что я сегодня услышу и увижу. Сотрудничество с клубом "Диорама" у нас началось около двух недель назад. И сегодня, в этот памятный день, мы решили торжественно начать сотрудничество клуба с ДОСААФ. Надеюсь, что оно будет включать в себя не только распространение исторических фактов среди населения, но и позволит ребятам реализовать свой творческий потенциал в создании диорам на военную тематику».

Руководитель «Военного музея Псковщины в миниатюре» при студии стендового моделирования «Диорама» Сергей Кобков рассказал, что музей существует в регионе уже 9 лет. Перед ним стоит задача объединить любителей истории и моделирования среди молодежи. Тематически музей отражает оккупацию на Псковской земле, подвиги псковичей, представляет модели военной техники. Всего к маю 2021 года музей организовал около 25 экспозиций военной истории России от средневековья до современности.

Сергей Кобков подчеркнул, что среди прочих экспонатов выставки участники сегодняшнего мероприятия смогут впервые увидеть ленд-лизовский танк.

«Надеемся, что проект будет интересен любителям истории нашего региона. Часть моделей выезжали на выставки за пределы региона - в Великий Новгород, Москву, Санкт-Петербург и даже в Братиславу», - отметил руководитель музея.

Участники мероприятия посетили экспозицию с вещами солдат времен Великой Отечественной войны и моделями военной техники.