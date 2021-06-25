Общество

Андрей Турчак сделал прививку от коронавируса

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Прививаться лучше, чем болеть, - отметил он. - Сделал прививку, и вам советую. Лучше защиты пока не придумали. Очень важно сейчас защитить себя, близких и окружающих. Чтобы как можно скорее мы все смогли вернуться к нормальной жизни. Чтобы победить наконец эту заразу и забыть про все эти маски, перчатки, ПЦР-тесты и QR-коды как страшный сон».