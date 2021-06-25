Общество

Дмитрий Шахов рассказал, как перенес прививку от коронавируса

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и его семья привились от коронавируса. Об этом омбудсмен сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 25 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Конечно, к своему здоровью нужно относиться очень внимательно, возможные процедуры медицинского характера нужно выполнять с четким пониманием того, что ты делаешь и для чего. По собственному примеру могу сказать, что к вопросу вакцинации мы подходили очень внимательно, пообщались с нашими одноклассниками, которые сейчас - ведущие медики в Москве. Их мнение, как консультантов, для нас оказалось решающим», - подчеркнул гость студии.



По словам Дмитрия Шахова, медики рекомендовали пожилым людям, в частности, родителям его жены, незамедлительно сделать прививку от COVID-19. «Они прогнозировали, что новая волна коронавируса пройдет гораздо тяжелее, особенно для лиц более старшего возраста - 65+. Мы поставили себе две прививки "Спутником V"», - сказал уполномоченный и отметил, что процедура была организована хорошо, прием состоялся по записи.

Дмитрий Шахов также рассказал о своем самочувствии после прививки: вечером в день вакцинации у него поднялась температура до 37,2, а потом - до 37,8 и продержалась весь следующий день. «После этого все пришло в норму, и никаких таблеток принимать не прошлось. У супруги все прошло легче, симптомов никаких не было. Вторую прививку поставили ровно через 21 день», - добавил он.

Также уполномоченный по правам человека в Псковской области рассказал, что ранее переболел COVID-19. «В декабре сданный мной тест на коронавирус показал положительный результат, и я три недели, как положено, просидел на больничном. Медики перед моей вакцинацией спросили, есть ли у меня антитела, так как я находился в реестре зараженных граждан. Оказалось, что антител у меня нет», - поделился Дмитрий Шахов.