Общество

Названы категории граждан, для которых обязательна прививка от COVID-19

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 25 июня назвал три категории граждан, для которых прививка от COVID-19 является обязательной.

«Вне зависимости от вашего начальника, который заставляет вас вакцинироваться, у вас всегда есть право по закону отказаться от прививок. Здесь может возникнуть вопрос о прекращении работы, так как закон для некоторых категорий требует обязательную вакцинацию», - объяснил гость студии.

Он отметил, что к первой категории относятся лица, работающие в организации социального обслуживания, многофункциональных центрах, в образовательных организациях, работники медицинских организаций, лица, болеющие сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и граждане, проживающие в городах-миллионниках.

Ко второй категории относятся представители определенных профессий: транспорт и энергетика, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска на границе, лица, работающие вахтовым методом, волонтеры и военнослужащие и работники организации сферы услуг.

Третья категория – это государственные и муниципальные служащие, обучающиеся в профессиональных организациях высшего образования старше 18 лет и лиц, подлежащие призыву на военную службу.

«Давайте исходить из того, что сегодня есть федеральный закон, который регламентирует процесс общей профилактики различных заболеваний, в том числе, связанный с эпидемиями. Он называется "Иммунопрофилактика инфекционных болезней". В нем четко прописано, кто, как и когда должен делать прививки. Есть два календаря – национальный календарь прививок и тот, который вводят в зависимости от эпидситуации», - отметил Дмитрий Шахов.

Закон устанавливает, продолжил гость студии, что могут быть отдельные категории граждан, которые в обязательном порядке должны проходить прививочную кампанию в связи с тем, что на работе они взаимодействуют с другими людьми и есть шанс распространения инфекции.

Также омбудсмен напомнил, что есть утвержденный правительством РФ перечень, состоящий из 12 пунктов. В 2020 году приказом Минздрава был дополнен вопрос, кто должен вакцинироваться против коронавируса. Там прописаны три категории, для которых прививка обязательна.

«Когда мы обсуждали вопрос по прививкам с уполномоченными из других регионов, насколько это может быть обязательным для населения, является ли это нарушением прав человека. Недавно было решение Европейского суда по правам человека о том, что вводится обязательная вакцинация для детей. Если родители отказываются это делать, то это рассматривается как нарушение прав ребенка», - напомнил Дмитрий Шахов.

Органы исполнительной власти по решению главного санитарного врача Псковской области могут менять приоритет, кому устанавливать обязательную вакцинацию, добавил он. То есть, если будет соответствующее постановление руководителя областного Роспотребнадзора Александра Нестерука, эти категории могут обязать прививаться. Но любое решение санитарного врача должно быть мотивировано и обосновано, добавил он.