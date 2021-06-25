Общество

Статистику смертности от COVID-19 и в результате ДТП сравнил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сравнил статистику смертности от коронавируса и в результате ДТП. Это стало одной из тем его видеообращения к жителям региона, опубликованного в инстаграм-аккаунте, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Раньше говорили, что у нас на дорогах идет война. Тысячи человек каждый год гибнут в ДТП. За 2020 год от ковида по России умерло в 8 раз больше, чем в ДТП. Это порядка 120 тысяч человек против 16 тысяч», - сказал глава региона.

По его словам, новые мутации усугубляют течение болезни. «Старые протоколы лечения уже не так эффективны и, соответственно, летальность идет вверх. При наличии вакцины вы кардинально повышаете свои шансы попросту не умереть, а они немаленькие», - заявил Михаил Ведерников.