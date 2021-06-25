Общество

Анастасия Повторейко: Каждый пятый ковид-пациент в псковской инфекционке в тяжелом состоянии

Каждый пятый инфицированный коронавирусом пациент находится тяжелом состоянии в Псковской областной инфекционной больнице. Об этом заявила главный врач медучреждения Анастасия Повторейко на совещании по вопросам проведения прививочной кампании в регионе под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Мы бьем тревогу, каждый пятый пациент в тяжелом состоянии, у большинства смазанная симптоматическая картина. Вакцинация защитит от тяжелых последствий коронавируса. Без вашей помощи мы не сможем достучаться до сознания граждан. Нам, действительно, сложно», - обратилась специалист к руководству муниципалитетов.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отметила, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе значительно повышает нагрузку на систему здравоохранения. «Она уже колоссальная!» — подчеркнула она и обратила внимание, что в сложившихся условиях медицинские работники уже не в силах вести просветительскую работу и поручила главам районов взять эту функцию на себя.

При этом Марина Гаращенко подчеркнула, что формирование стойкого иммунитета занимает время: при вакцинировании препаратами «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона» — 21 день со дня второй инъекции, при вакцинировании «КовиВак» — 14 дней. В связи с чем попросила провести в районах работу по увеличению темпов прививочной кампании до 10 раз.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова проинформировала, что работа по организации массовой вакцинации населения в регионе взята на особый контроль в соответствии со всеми решениями федеральных руководителей и регионального оперативного штаба.

«Времени мало. Необходимо нарастить темпы прививочной кампании. Активизировать внутренние ресурсы по информированию граждан о значимости процедуры вакцинации как о деле государственной важности», — сказала Вера Емельянова. Ситуация требует личного контроля со стороны глав районов, добавила она.