Общество

Вера Емельянова: Массовая вакцинация — единственное средство, которое может победить пандемию

Очередное совещание по вопросам проведения прививочной кампании в регионе прошло под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой 25 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первый вице-губернатор отметила, что в ситуации развития заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе тема вакцинации населения — главная, поскольку именно прививка большинства граждан позволит вернуть жизнь области в привычное русло.

«Массовая вакцинация — единственное средство, которое может победить пандемию», — сказала Вера Емельянова и подчеркнула: не менее 60% населения области должно быть привито. Речь в первую очередь, идет о гражданах, которые трудятся в отраслях, где ежедневно происходит общение с большим количеством людей. По ее словам, такая мера позволит подготовиться к новым вызовам осеннего периода.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионе с начала июня усугубляется. При этом он обратил внимание на изменения в возрастной структуре заболевших — доля граждан старше 60 лет сокращается, в разряде наиболее уязвимых все чаще наблюдаются подростки и граждане до 45 лет.

Изменения происходят и в структуре заболеваемости по районам. При этом эпидемиологическое благополучие жителей муниципалитета напрямую зависит от активности проведения в нем прививочной кампании, добавил Александр Нестурук. Так, к благоприятным по развитию COVID-19 относятся Печорский, Островский, Опочецкий, Палкинский, Себежский, Дновский и Куньинский районы. В 10 муниципалитетах, среди которых Пыталовский, Пушкиногорский, Усвятский и Гдовский районы, двухнедельный уровень заболеваемости превышает средний областной показатель. В связи с этим главный санитарный врач обратился к главам, где эпидобстановка остается сложной, с просьбой не планировать массовые мероприятия в ближайшее время, они не будут согласованы.