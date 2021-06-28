Общество

Почти 1000 человек в сутки делают первую прививку от COVID-19 в Псковской области

950 человек в сутки делают первую прививку от COVID-19 в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«На это неделе динамика вакцинации удвоилась – со среднего ежесуточного показателя в 400-450 первых прививок в сутки мы вышли на 950», - отметил он.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе коронавирус подтвердили у 108 человек (всего – 39 501), избавились от инфекции 15 пациентов (всего – 33 239).

«Динамика распространения заболевания по-прежнему очень высокая, и задуматься о вакцинации сегодня стоит каждому. Сделайте правильный выбор!» - добавил глава региона.