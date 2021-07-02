Общество

Интерактив: Вакцинация становится массовым мероприятием

Читательница Псковской Ленты Новостей пожаловалась на очередь среди желающих привиться от коронавируса в Псковской городской поликлинике №2.

По словам читательницы, она записалась на вакцинацию заранее, на определенное время, через портал Госуслуг. Однако сотрудники поликлиники решили организовать прием в порядке живой очереди.

«Социальная дистанция? Не, не видели. Люди собраны в маленьком помещении, запись никто не учитывает, все стоят по "живой" очереди. Хотя отстояв в такой очереди пару часов, вряд ли будешь в адекватном состоянии. Душно, все нервничают», - поделилась читательница.

По ее словам, всего в очереди на вакцинацию стоит около 35 человек.

В пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области пока не прокомментировали ситуацию.