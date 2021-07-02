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Общество

Почти 2 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса 1 июля

02.07.2021 07:29|ПсковКомментариев: 3

1 945 жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса 1 июля, всего – 83 423. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Вчера завершили вакцинацию 586 человек, всего – 62 677. Использовано 87,7% поступившей вакцины.

«С текущей динамикой вакцинации у нас есть все шансы переломить ситуацию и до минимума снизить число заболевших в тяжелой форме. Международная практика показывает, что вакцинация успешно справляется с этой задачей», - добавил глава региона.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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