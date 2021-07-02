Почти 2 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса 1 июля

1 945 жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса 1 июля, всего – 83 423. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Вчера завершили вакцинацию 586 человек, всего – 62 677. Использовано 87,7% поступившей вакцины.
«С текущей динамикой вакцинации у нас есть все шансы переломить ситуацию и до минимума снизить число заболевших в тяжелой форме. Международная практика показывает, что вакцинация успешно справляется с этой задачей», - добавил глава региона.