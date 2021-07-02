Общество

Практикующий фельдшер и активист стал участником проекта ПЛН о медиках

Руководство Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий предлагает разместить на виртуальной Доске почета псковских медиков имя члена профсоюза, практикующего фельдшера Псковской городской поликлиники и общественного активиста Ивана Васильева.

«Иван Сергеевич достоин для размещения на виртуальной Доске почета! Человек в высшей степени неравнодушен к людям, профессионал своего дела, медик, каждый день находящийся "на передовой". Он сам переболел новой коронавирусной инфекцией, и сохранил верность выбранной профессии!» - отметил председатель Псковского обкома Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов.

Напомним, в мае на страницах Псковской Ленты Новостей стартовал проект «Доска почета псковских медиков». Предлагаем читателям рассказать о врачах и медсестрах поликлиник и больниц Пскова и области, чьи имена достойны размещения на виртуальной Доске почета.

Присылайте ваше мнение на адрес редакционной почты: redaktor@pln-pskov.ru. В тексте обязательно укажите фамилию, имя и отчество врача, место его работы, а также напишите, почему, с вашей точки зрения, эта кандидатура обязательно должна быть отмечена (это может быть ваша личная жизненная история или отзывы пациентов). Фотографии приветствуются. Не забудьте указать ваш контактный телефон.

В рамках проекта письма читателей будут публиковаться на сайте Псковской Ленты Новостей. Все медики получат благодарственные письма от комитета по здравоохранению Псковской области, а также от редакции ПЛН.