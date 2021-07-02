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Общество

«Акценты» Донецкого: Перипетии массовой вакцинации, Псков на «Прямой линии» Путина и кинофестиваль «Западные ворота»

02.07.2021 18:36|ПсковКомментариев: 13

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

 

Темы выпуска:

«Процесс пошел». На прививочных пунктах Пскова выстроились очереди из желающих вакцинироваться.
«Дело - труба». Сюжет псковича попал на «Прямую линию» президента России.
«Ты так любишь эти фильмы». Второй международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 22-го по 24-ое июля.

Увы, в начале программы приходится вновь повторять фразу: «О делах наших скорбных ковидных покалякаем». Вспышка коронавируса в Москве, а вслед за Москвой и во всей России, заставляет власти вводить жесткие меры. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Количество подтвержденных случаев заражений коронавирусом в России за прошлые сутки выросло на максимальное значение с 17 января, то есть достигло максимума почти за полгода. Число летальных исходов увеличилось в четверг на 672, это новый максимум с начала пандемии.

На этом тревожном, даже трагическом фоне СМИ сообщили, что в Москве закончился препарат «ЭпиВакКорона». «Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины», — говорится в релизе официального сайта мэра столицы. Ранее похожая ситуация случилась с вакциной «Ковивак». Запасы препарата закончились в Москве 22 июня. Запасы «Ковивака» удалось пополнить, но к 28 июня они снова кончились. Показательно, что до начало массовой «добровольно-принудительной» вакцинации в Москве ни о каких перебоях с вакцинами мы не слышали.

Если говорить о Псковской области, то у нас за последнюю неделю заболеваемость ковидом взлетела примерно в два раза (с 60 до 130 случаев), и, по моим наблюдениям, под давлением обстоятельств истеричные споры прививочников и антипривочников несколько поутихли. Про то, что идут прививаться, открыто заявляют те, кто еще вчера активно топил против вакцинации. А что поделаешь? Надо, так надо. Скоро без прививки никуда не сунешься: ни в фастфуд, ни на курорт, ни в кинотеатр. Да и о здоровье люди задумались. Как говорится, ковид не клюнет, мужик не перекрестится. Клюнул.

В последние дни народ буквально ломится на пункты вакцинации. Губернатор Псковской области сообщил в инстаграме, что только 1 июля почти две тысячи жителей сделали первую прививку от коронавируса. То есть «процесс пошел». Люди сидят в очередях на пунктах вакцинации в торговых комплексах по четыре часа. И это, опять же, понятная реакция людей. Не будем сейчас задаваться вопросом, почему они не делали этого раньше, это отдельная тема.

Но вот, по факту лето 2021 года оказалось жарким во всех смыслах. Нас все-таки накрыла третья волна, и новости опять стали напоминать сводки боевых действий. Только в нашей области ковид ежедневно уносит в могилу по три-пять человек. Мы к этой скорбной статистике вроде как привыкли, воспринимаем ее фоном. А ведь это трагедии конкретных людей и их близких. Им про опасность ковида ничего объяснять уже не надо.

Другое дело, когда ковид поражает какого-то известного человека. Для большинства именно случаи с селебрити оказываются индикатором ситуации: «А мужики-то не знают». Теперь знают. Вот, нужно было, чтобы певица Максим оказалась в коме, на аппарате ЭКМО, чтобы «ширнармассы» наконец-то поверили в то, что пресловутый индийский штамм – это никакая не шутка, и поражает не только пожилых, но и молодых, внешне здоровых людей. Певице Максим, напомню, всего 38 лет. И высокую температуру она впервые почувствовала на концерте в Казани 12 июня, когда ничто, как говорится, не предвещало. Спустя всего несколько дней она уже была на аппарате ИВЛ, в медикаментозной коме.

Вирус «дельта» реально оказался гораздо агрессивней, чем его уханьский прародитель, и симптомы дает другие, - без потери обоняния. Просто простуда, а потом – бац! – и человек на койке в реанимации на ИВЛ. О том, что сделал прививку «путинским» «Спутником», публично заявил даже главный псковский «яблочник» Лев Шлосберг, за что тут же огреб в сети от антипрививочников свою порцию дежурных проклятий: мол, предатель, продался «кровавому режиму».

А я продолжаю. Псков на этой неделе прозвучал на всю Россию. Благодаря очередной «Прямой линии» президента Путина. В прошлом году, напомню, традиционное общение президента с народом посредством телевизора не состоялась по причине ковидных ограничений. В этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, решили ритуал возобновить. Снова в адрес президента поступили два миллиона вопросов от простых граждан, и у одного псковича вопрос, что называется, «сыграл». Выпал джекпот. Пскович получил, по известному выражению художника Энди Уорхола, «свои 15 минут мировой славы».

Псковича зовут Андрей Тарасов, и он директор управляющей компании «Псковжилсервис», известный у нас эксперт в сфере ЖКХ, в частности, он не раз комментировал у нас на псковском «Эхе» разные проблемы жилищно-коммунального хозяйства региона. На этот раз Тарасов решил обратиться с вопросом к президенту. Записал видеоролик и послал на линию. В ролике он рассказал о проблеме с домом, в котором из-за накипи в трубах пришлось приостановить подачу горячей воды. История известная, о ней рассказывала Псковская Лента Новостей.

Сюжет интересен еще и тем, что наглядно показывает, как на самом деле организуется «Прямая линия» президента. Значит, 22 июня Тарасов заслал свой ролик, а через несколько дней к нему обратились операторы «линии», которые стали проверять информацию: насколько она правдива? Сам Тарасов рассказал нашей радиостанции, как все было, цитирую: «Уточняли, что за проект, как и что было. Собирали дополнительные сведения. И спросили, буду ли я 30 июня на связи. Я сказал, что никуда не уезжаю, и буду на связи. 30 июня я смотрел прямую линию и увидел, что показывают мой ролик». Вдруг ему позвонил оператор и предложил переключиться на приложение «Москва-Путину», после чего и состоялся разговор с президентом.

«Псков реализовал второй альтернативный источник водоснабжения из подземного водозабора, но в процессе не обратили внимание, что будет с этой водой, когда ее будут нагревать. При нагреве выпадает осадок. Дому три года — остановилось горячее водоснабжение», - рассказал Андрей Тарасов президенту. Ну, а президент ответил, цитирую: «Люди не могут жить в таких условиях. Дам поручение правительству, министерству строительства и ЖКХ, вице-премьеру Марату Хуснуллину и, конечно, свяжемся с губернатором. Они вместе подумают и найдут финансовый источник для решения вашего вопроса. Сомнений быть не может».

Вот такая история в прямом эфире, судя по всему, со счастливым концом. И совершенно неважно, что она срежессирована, или во всяком случае, подготовлена организаторами «Прямой линии». А вы как хотели? «Прямая линия» - это большая и сложная телепередача, на которой не может быть случайных лиц и спонтанных импровизированных сюжетов. Общение с народом должно происходить под полным контролем. Никому не нужны «детские неожиданности». Авторы эфира даже сняли специальный репортаж про горячее водоснабжение в Пскове. Это же не разговор на лавочке, а целая телепередача.

И Путин, разумеется, тоже полностью был в теме. Так или иначе, проблему жителей дома теперь наверняка решат. А это главное. Думается, жители сейчас очень благодарны и Андрею Тарасову, и Путину, и будут еще благодарней, когда горячая вода вновь пойдет по трубам. Другой вопрос, что вся эта история в очередной раз ярко иллюстрирует, что без так называемого «ручного управления» нам никуда, это одна из наших скреп. Это Россия, детка! Хорошо это, плохо – не столь важно, это предмет оценок, но покуда сидит в Кремле «надёжа-царь» и вникает в насущные проблемы маленького человека, можно жить и надеяться. В конце концов, у всякой лотереи есть свои «счастливчики». Вот, у Андрея Тарасова получилось. Сорвал свой «приз в студию». Может, получится и у вас? Когда-нибудь в следующий раз.

И я завершаю. Второй международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 22 по 24 июля. Этому событию была посвящена пресс-конференция, в которой приняли участие губернатор Михаил Ведерников и генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин. Напомню, первый кинофестиваль «Западные ворота» прошел два года назад в Ганзейские дни. Год назад его отменили из-за коронавируса. И вот в этом году все должно произойти вновь.

Я побывал на пресс-конференции, что называется, «живьем», и, надо сказать: анонс и презентация кинофестиваля меня впечатлили. Это будет действительно большое интересное событие для всех, кто любит кино. Кроме конкурсной, зрителям покажут еще 7 кинопрограмм, включающих 50 отечественных и зарубежных фильмов. В Псков приедут известные режиссеры, актеры, продюсеры. Упомяну режиссеров и продюсеров Алексея Учителя, Сергея Сельянова, Игоря Угольникова, артистов – Светлану Немоляеву, Сергея Барковского, Анастасию Мельникову, Андрея Носкова., Дарью Юргенс.

Если говорить о конкурсной программе, то в ней шесть фильмов. Россию представят «Серебряные коньки», а Европу – перечисляю по списку: «Голые звери» (Германия), «Парк развлечений» (Швеция), «Тело Христово» (Польша), «Елгава-94» (Латвия), «Сыны Дании» (соответственно - Дания).

Это лучшие кинокартины, которые прошли в прокате своих стран за последний год, и надо ли тут уточнять, что все эти фильмы мы вряд ли когда-либо увидели бы на большом экране, но вот кинофестиваль «Западные ворота» предоставит синефилам такую уникальную возможность.

Но кинофестиваль это не только сеансы, но и возможность живого общения, встречи с артистами и кинорежиссерами, круглые столы, онлайн-трансляции, одним словом, праздник большого кино. Не всякий областной город может позволить себе кинофестиваль такого масштаба. В России кинофестивалей подобного класса проводится не больше двадцати, и, как заверил продюсер Эдуард Пичугин, постепенно фестиваль «Западные ворота» займет свое важное место в календаре культурных и кинематографических событий страны.

В свою очередь, губернатор Михаил Ведерников посетовал на то, что Пскову остро не хватает культурной событийности, и кинофестиваль «Западные ворота» хотя бы в какой-то мере компенсируют этот недостаток больших и интересных культурных событий. Добавлю, что, кроме кинотеатров, площадками фестиваля станут Большой концертный зал Псковской филармонии и Зеленый театр, где в условиях пандемии можно соблюсти все условия ограничений, разместить большее число зрителей. Что ж, пожелаем удачи кинофестивалю!

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 13Версия для печати
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