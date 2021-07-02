Общество

«Акценты» Донецкого: Перипетии массовой вакцинации, Псков на «Прямой линии» Путина и кинофестиваль «Западные ворота»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«Процесс пошел». На прививочных пунктах Пскова выстроились очереди из желающих вакцинироваться.

«Дело - труба». Сюжет псковича попал на «Прямую линию» президента России.

«Ты так любишь эти фильмы». Второй международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 22-го по 24-ое июля.

Увы, в начале программы приходится вновь повторять фразу: «О делах наших скорбных ковидных покалякаем». Вспышка коронавируса в Москве, а вслед за Москвой и во всей России, заставляет власти вводить жесткие меры. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Количество подтвержденных случаев заражений коронавирусом в России за прошлые сутки выросло на максимальное значение с 17 января, то есть достигло максимума почти за полгода. Число летальных исходов увеличилось в четверг на 672, это новый максимум с начала пандемии.

На этом тревожном, даже трагическом фоне СМИ сообщили, что в Москве закончился препарат «ЭпиВакКорона». «Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины», — говорится в релизе официального сайта мэра столицы. Ранее похожая ситуация случилась с вакциной «Ковивак». Запасы препарата закончились в Москве 22 июня. Запасы «Ковивака» удалось пополнить, но к 28 июня они снова кончились. Показательно, что до начало массовой «добровольно-принудительной» вакцинации в Москве ни о каких перебоях с вакцинами мы не слышали.

Если говорить о Псковской области, то у нас за последнюю неделю заболеваемость ковидом взлетела примерно в два раза (с 60 до 130 случаев), и, по моим наблюдениям, под давлением обстоятельств истеричные споры прививочников и антипривочников несколько поутихли. Про то, что идут прививаться, открыто заявляют те, кто еще вчера активно топил против вакцинации. А что поделаешь? Надо, так надо. Скоро без прививки никуда не сунешься: ни в фастфуд, ни на курорт, ни в кинотеатр. Да и о здоровье люди задумались. Как говорится, ковид не клюнет, мужик не перекрестится. Клюнул.

В последние дни народ буквально ломится на пункты вакцинации. Губернатор Псковской области сообщил в инстаграме, что только 1 июля почти две тысячи жителей сделали первую прививку от коронавируса. То есть «процесс пошел». Люди сидят в очередях на пунктах вакцинации в торговых комплексах по четыре часа. И это, опять же, понятная реакция людей. Не будем сейчас задаваться вопросом, почему они не делали этого раньше, это отдельная тема.

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Но вот, по факту лето 2021 года оказалось жарким во всех смыслах. Нас все-таки накрыла третья волна, и новости опять стали напоминать сводки боевых действий. Только в нашей области ковид ежедневно уносит в могилу по три-пять человек. Мы к этой скорбной статистике вроде как привыкли, воспринимаем ее фоном. А ведь это трагедии конкретных людей и их близких. Им про опасность ковида ничего объяснять уже не надо.

Другое дело, когда ковид поражает какого-то известного человека. Для большинства именно случаи с селебрити оказываются индикатором ситуации: «А мужики-то не знают». Теперь знают. Вот, нужно было, чтобы певица Максим оказалась в коме, на аппарате ЭКМО, чтобы «ширнармассы» наконец-то поверили в то, что пресловутый индийский штамм – это никакая не шутка, и поражает не только пожилых, но и молодых, внешне здоровых людей. Певице Максим, напомню, всего 38 лет. И высокую температуру она впервые почувствовала на концерте в Казани 12 июня, когда ничто, как говорится, не предвещало. Спустя всего несколько дней она уже была на аппарате ИВЛ, в медикаментозной коме.

Вирус «дельта» реально оказался гораздо агрессивней, чем его уханьский прародитель, и симптомы дает другие, - без потери обоняния. Просто простуда, а потом – бац! – и человек на койке в реанимации на ИВЛ. О том, что сделал прививку «путинским» «Спутником», публично заявил даже главный псковский «яблочник» Лев Шлосберг, за что тут же огреб в сети от антипрививочников свою порцию дежурных проклятий: мол, предатель, продался «кровавому режиму».

А я продолжаю. Псков на этой неделе прозвучал на всю Россию. Благодаря очередной «Прямой линии» президента Путина. В прошлом году, напомню, традиционное общение президента с народом посредством телевизора не состоялась по причине ковидных ограничений. В этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, решили ритуал возобновить. Снова в адрес президента поступили два миллиона вопросов от простых граждан, и у одного псковича вопрос, что называется, «сыграл». Выпал джекпот. Пскович получил, по известному выражению художника Энди Уорхола, «свои 15 минут мировой славы».

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Псковича зовут Андрей Тарасов, и он директор управляющей компании «Псковжилсервис», известный у нас эксперт в сфере ЖКХ, в частности, он не раз комментировал у нас на псковском «Эхе» разные проблемы жилищно-коммунального хозяйства региона. На этот раз Тарасов решил обратиться с вопросом к президенту. Записал видеоролик и послал на линию. В ролике он рассказал о проблеме с домом, в котором из-за накипи в трубах пришлось приостановить подачу горячей воды. История известная, о ней рассказывала Псковская Лента Новостей.

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Сюжет интересен еще и тем, что наглядно показывает, как на самом деле организуется «Прямая линия» президента. Значит, 22 июня Тарасов заслал свой ролик, а через несколько дней к нему обратились операторы «линии», которые стали проверять информацию: насколько она правдива? Сам Тарасов рассказал нашей радиостанции, как все было, цитирую: «Уточняли, что за проект, как и что было. Собирали дополнительные сведения. И спросили, буду ли я 30 июня на связи. Я сказал, что никуда не уезжаю, и буду на связи. 30 июня я смотрел прямую линию и увидел, что показывают мой ролик». Вдруг ему позвонил оператор и предложил переключиться на приложение «Москва-Путину», после чего и состоялся разговор с президентом.

«Псков реализовал второй альтернативный источник водоснабжения из подземного водозабора, но в процессе не обратили внимание, что будет с этой водой, когда ее будут нагревать. При нагреве выпадает осадок. Дому три года — остановилось горячее водоснабжение», - рассказал Андрей Тарасов президенту. Ну, а президент ответил, цитирую: «Люди не могут жить в таких условиях. Дам поручение правительству, министерству строительства и ЖКХ, вице-премьеру Марату Хуснуллину и, конечно, свяжемся с губернатором. Они вместе подумают и найдут финансовый источник для решения вашего вопроса. Сомнений быть не может».

Вот такая история в прямом эфире, судя по всему, со счастливым концом. И совершенно неважно, что она срежессирована, или во всяком случае, подготовлена организаторами «Прямой линии». А вы как хотели? «Прямая линия» - это большая и сложная телепередача, на которой не может быть случайных лиц и спонтанных импровизированных сюжетов. Общение с народом должно происходить под полным контролем. Никому не нужны «детские неожиданности». Авторы эфира даже сняли специальный репортаж про горячее водоснабжение в Пскове. Это же не разговор на лавочке, а целая телепередача.

И Путин, разумеется, тоже полностью был в теме. Так или иначе, проблему жителей дома теперь наверняка решат. А это главное. Думается, жители сейчас очень благодарны и Андрею Тарасову, и Путину, и будут еще благодарней, когда горячая вода вновь пойдет по трубам. Другой вопрос, что вся эта история в очередной раз ярко иллюстрирует, что без так называемого «ручного управления» нам никуда, это одна из наших скреп. Это Россия, детка! Хорошо это, плохо – не столь важно, это предмет оценок, но покуда сидит в Кремле «надёжа-царь» и вникает в насущные проблемы маленького человека, можно жить и надеяться. В конце концов, у всякой лотереи есть свои «счастливчики». Вот, у Андрея Тарасова получилось. Сорвал свой «приз в студию». Может, получится и у вас? Когда-нибудь в следующий раз.

И я завершаю. Второй международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 22 по 24 июля. Этому событию была посвящена пресс-конференция, в которой приняли участие губернатор Михаил Ведерников и генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин. Напомню, первый кинофестиваль «Западные ворота» прошел два года назад в Ганзейские дни. Год назад его отменили из-за коронавируса. И вот в этом году все должно произойти вновь.

Я побывал на пресс-конференции, что называется, «живьем», и, надо сказать: анонс и презентация кинофестиваля меня впечатлили. Это будет действительно большое интересное событие для всех, кто любит кино. Кроме конкурсной, зрителям покажут еще 7 кинопрограмм, включающих 50 отечественных и зарубежных фильмов. В Псков приедут известные режиссеры, актеры, продюсеры. Упомяну режиссеров и продюсеров Алексея Учителя, Сергея Сельянова, Игоря Угольникова, артистов – Светлану Немоляеву, Сергея Барковского, Анастасию Мельникову, Андрея Носкова., Дарью Юргенс.

Если говорить о конкурсной программе, то в ней шесть фильмов. Россию представят «Серебряные коньки», а Европу – перечисляю по списку: «Голые звери» (Германия), «Парк развлечений» (Швеция), «Тело Христово» (Польша), «Елгава-94» (Латвия), «Сыны Дании» (соответственно - Дания).

Это лучшие кинокартины, которые прошли в прокате своих стран за последний год, и надо ли тут уточнять, что все эти фильмы мы вряд ли когда-либо увидели бы на большом экране, но вот кинофестиваль «Западные ворота» предоставит синефилам такую уникальную возможность.

Но кинофестиваль это не только сеансы, но и возможность живого общения, встречи с артистами и кинорежиссерами, круглые столы, онлайн-трансляции, одним словом, праздник большого кино. Не всякий областной город может позволить себе кинофестиваль такого масштаба. В России кинофестивалей подобного класса проводится не больше двадцати, и, как заверил продюсер Эдуард Пичугин, постепенно фестиваль «Западные ворота» займет свое важное место в календаре культурных и кинематографических событий страны.

В свою очередь, губернатор Михаил Ведерников посетовал на то, что Пскову остро не хватает культурной событийности, и кинофестиваль «Западные ворота» хотя бы в какой-то мере компенсируют этот недостаток больших и интересных культурных событий. Добавлю, что, кроме кинотеатров, площадками фестиваля станут Большой концертный зал Псковской филармонии и Зеленый театр, где в условиях пандемии можно соблюсти все условия ограничений, разместить большее число зрителей. Что ж, пожелаем удачи кинофестивалю!

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий